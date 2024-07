Rifiuti abbandonati in città. Comune e Sei Toscana pronti al braccio di ferro

Si preannuncia un braccio di ferro tra il Comune di Colle ed il gestore del servizio rifiuti. Disfida annunciata con nota del Comune, con tanto di presa di posizione della neo assessora all’ambiente, Monica Sottili: i disservizi di queste settimane saranno oggetto di una relazione che a settembre sarà discussa e valutata insieme al gestore. Una reazione, quindi, a seguito della situazione che si sta verificando in città: sono numerose le segnalazioni che si susseguono giorno dopo giorno, accompagnate da fotografie sui social, che testimoniano sacchi dell’immondizia nelle principali vie cittadine. "Esistono – sottolinea l’assessora – una serie di disservizi che fanno capo al gestore Sei Toscana come i ritardi nella raccolta porta a porta, nello svuotamento dei cassonetti, nel ritiro ingombranti o mancanza dei passaggi stabiliti, che l’Amministrazione sta monitorando anche con la collaborazione fattiva dei referenti locali di Sei Toscana". L’Amministrazione comunale, inoltre, in queste settimane ha voluto fornire ai colligiani alcune informazioni proprio in merito alla raccolta dei rifiuti. "Prima di tutto rispetto al fatto che, in collaborazione con gli uffici preposti e la polizia municipale – viene affermato in una nota –, sono stati avviati numerosi controlli sull’abbandono di rifiuti ingombranti nelle varie zone della città, sul deposito di sacchi ed altri contenitori fuori dai cassonetti o (per il porta a porta) fuori dal calendario programmato. Ai controlli seguiranno regolari accertamenti ed eventualmente, le sanzioni previste".

"Dobbiamo essere i custodi del decoro della nostra città – afferma Sottili – e come tali, nella gestione dei rifiuti che produciamo, abbiamo il dovere di comportarci con profondo senso civico e responsabilità. Le regole e gli orari dei conferimenti del porta a porta vanno rispettati. I rifiuti non si abbandonano in strada o fuori dai cassonetti. Una comunità si riconosce nella condivisione di queste norme di convivenza. Senza il loro rispetto, senza il contributo di ciascuno, nessun servizio di raccolta e smaltimento potrà mai funzionare. E’ bene che ciò sia chiaro". Si preannuncia una risposta che arriverà direttamente dallo stesso gestore dei servizi.

Lodovico Andreucci