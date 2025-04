Rievocazioni storiche in provincia. Sostegno per cinque manifestazioni

Sono state cinque le rievocazioni storiche della provincia di Siena premiate dalla Regione Toscana, per un totale di 32mila euro, nell’ambito dell’avviso pubblico per il sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica, annualità 2025, come previsto dalla Legge regionale numero 27 del 2021.

La graduatoria dei beneficiari è stata resa nota dalla Regione Toscana, per un totale di 500mila euro di contributi distribuiti in tutta la regione. Per quanto riguarda la ‘Linea 1’ che prevede contributi a progetti frutto della co-progettazione con domanda che può essere presentata dagli Enti locali (con il coinvolgimento delle associazioni) la provincia di Siena non ha ottenuto finanziamenti.

Risorse che sono arrivate grazie invece alla ‘Linea 2’, la cui domanda poteva essere presentata da enti locali e associazioni di rievocazione storica iscritte nell’Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica.

In ordine di graduatoria, sono risultati beneficiari, il Quartiere di Canneti (San Quirico d’Orcia) con la manifestazione Il Bianco e l’Azzurro (per un totale di 8mila euro); la Pro Loco Pienza Dario Formichi, con la Festa Rinascimentale e Corsa Pio II (8mila euro); il Comune di Montepulciano, con il Bravio delle Botti (4mila euro); l’Associazione Contrade di Asciano, con il Palio dei Ciuchi (8mila euro); infine I Cavalieri di Santa Fina (San Gimignano) grazie alla Ferie delle Messi (4mila euro).

La provincia di Siena è stata fra le meno virtuose della Toscana in termini di enti che hanno ottenuto il contributo e di risorse: la prima provincia è risultata Arezzo con un totale di 89.400 euro; Massa Carrara con 75mila euro; Pisa con 64.800 euro; Firenze con 62mila euro; Grosseto con 61.800 euro; Prato con 43mila euro; e dopo Siena, troviamo Lucca con 25.000 euro; Pistoia 24mila euro; Livorno 23mila euro.

Per il 2025 sono 9 le manifestazioni di rievocazione storica della provincia di Siena iscritte all’elenco regionale: oltre a quelle che citate che hanno ricevuto il contributo, ne fanno parte il Palio di Siena, la Festa del Barbarossa di San Quirico d’Orcia, la festa medievale ‘Monteriggioni di tori si corona’, e la Rievocazione San Martino Tours di Sinalunga.

Intanto è già partito l’iter per il 2026, con l’iscrizione al Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica, da parte degli enti pubblici e associazioni già iscritte nell’Elenco regionale.