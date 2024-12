"Riequilibrio elettorale tra i territori"

I consiglieri comunali civici Gianluca Marzucchi (Polis) e Adriano Tortorelli (Progetto Siena) intervengono dopo l’intervista dell’onorevole di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti: "La legge elettorale regionale, la prima con la quale voteremo, consente le preferenze. È quella nazionale che per due terzi ha liste bloccate. Ma il problema della legge regionale è altro e più discutibile".

Secondo i due consiglieri comunali, il testo "contiene norme applicative che non assicurano la rappresentanza ai territori. Le più penalizzate sono le piccole province a favore di Firenze – sottolineano –. Prato ha un solo rappresentante in regione nonostante esprima 112.000 voti, mentre il primo collegio di Firenze elegge un consigliere ogni 20.000 voti. Caso limite ma che può accadere, e che consegna la Regione a un centralismo fiorentinocentrico del quale non si sente alcun bisogno".

E ancora: "I meccanismi, con i quali si assegnano i seggi regionali, sono così complicati che meritano un successivo approfondimento – affermano Marzucchi e Tortorelli –. Intanto ci dichiariamo stupiti che i maggiori partiti, quelli che hanno davvero possibilità di eleggere propri candidati in Regione, accettino supinamente un sopruso che ricade sostanzialmente sulla capacità e forza politica del territorio che rappresentano".

Insomma, un richiamo, quello dei due esponenti comunali civici, a intervenire per ’riequilibrare’ il peso elettorale dei territori in Toscana.