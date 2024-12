Ricordo di Chiara Giomi. Un nuovo defibrillatore al Ponte di San Marziale

Ieri mattina è stata inaugurata una nuova postazione DAE a Colle Val d’Elsa nel parcheggio del Ponte di San Marziale tra via G. Scarlini e via V. Ciuffi in onore della scomparsa Chiara Giomi da parte di famigliari e amici con il supporto dell’Associazione Siena Cuore ODV. L’acquisto e la donazione tramite l’Associazione Siena Cuore ODV - la terza in tutto e la seconda nell’anno corrente- per sua parte sul territorio di Colle Valdelsa - si inserisce tra gli obiettivi della creazione di un territorio sempre più cardio protetto a corredo di una adeguata formazione della cittadinanza a partire dalle scuole.

La cerimonia ha avuto luogo alla presenza della Autorità locali e provinciali tra cui l’Amministrazione Comunale rappresentata dal vicesindaco Marco Speranza, dall’assessore Carlotta Lettieri, dall’assessore Valerio Peruzzi Assessore, Daniele Tozzi Assessore alla Cultura, Stefano Dami Direttore UOC Centrale Operativa 118, Luciano Francesconi Direttore UOC Pronto Soccorso Nottola in rappresentanza della USL Toscana Sud Est; Mattia Bongini Presidente della Consulta del Volontariato del Comune Capoluogo e della Provincia di Siena, la Polizia Provinciale e Comunale e l’Arma dei Carabinieri. "Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento così difficile per me e per mia figlia – ha detto a Marco Terzuoli compagno della scomparsa Chiara Giomi - Averle accanto e avere il loro sostegno mi ha permesso di iniziare a guardare al futuro e a far ripartire la mia vita. Voglio anche ringraziarli per le donazioni che, insieme al lavoro di Siena Cuore ODV, hanno reso possibile l’installazione del defibrillatore in onore di Chiara".

"Per noi di Siena Cuore - racconta il Cav. Juri Gorelli, Presidente di Siena cuore ODV - è un nuovo tassello che si aggiunge nel nostro percorso associativo. Essere formati ad agire tempestivamente in caso di emergenza fa la differenza tra la vita e la morte". "A nome dell’Amministrazione comunale esprimiamo il più sincero ringraziamento alla famiglia e all’associazione Siena Cuore. Abbiamo deciso questa posizione perché la riteniamo strategica per il Parco fluviale dell’Elsa e l’accesso da San Marziale, tra i più frequentati e con il maggior numero di accessi" ha detto Peruzzi.