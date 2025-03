Ricordo dei giovani partigiani uccisi. Quest’anno c’è anche il Comune

Oggi si commemora l’uccisione di Libero Stolzi e Florindo Guerrini due giovanissimi partigiani trucidati dai nazifascisti l’8 Marzo del 1944. La cerimonia organizzata dalla sezione locale dell’Anpi avrà il seguente programma: alle 1O concentramento presso Piazza Matteotti e corteo fino al monumento in Via Florindo Guerrini dove verranno deposte corone e omaggi floreali. La manifestazione di quest’anno vede nuovamente la partecipazione del Comune con il proprio patrocinio, dopo anni di polemiche e scontri tra gli organizzatori dell’evento e l’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini. Uno scontro nato nel 2015, con dalla presa di posizione dell’allora primo cittadino in cui lo stesso vietò il canto dell’ inno ’Bella Ciao’ durante il corteo giudicandolo divisivo e politico.

Una presa di posizione che vide anche lo scambio di querele tra l’ex sindaco ed un esponente della vita politica di Piancastagnaio. Fece molto discutere l’anno dopo la sola presenza dell’ex sindaco Luigi Vagaggini insieme a due guardie comunali nelle primissime ore del mattino del 25 aprile mentre deponeva la corona di alloro ai monumenti cittadini. Per anni l’amministrazione comunale è stata assente alla manifestazione ufficiale deponendo privatamente le corone commemorative. Una situazione che ha avuto echi e risonanze nazionali arrivate anche in Parlamento. Quest’ anno la “ pax” tra amministrazione e Anpi sembra mettere dietro alle spalle antiche ruggini e incomprensioni con il comunicato dell’ amministrazione comunale in cui si annuncia nuovamente il patrocinio alla manifestazione condividendone valori e significati propri.

Giuseppe Serafini