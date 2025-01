Riapre il nido comunale. Da oggi all’asilo ’Rodari’ attività per 60 bambini

È tornato ad accogliere i bambini, il nido d’infanzia comunale ’Gianni Rodari’ di Poggibonsi. In coincidenza con la riapertura post natalizia, i piccoli ritrovano il loro plesso dopo l’imponente intervento, iniziato negli ultimi mesi del 2023, sull’edificio di via Palmiro Togliatti. Un investimento di oltre 1 milione e 100mila euro che ha permesso di efficientare e adeguare la struttura e di ampliarla per accogliere un numero maggiore di bambini, che oggi sono 60, 24 in più rispetto al periodo precedente ai lavori. Il personale ha dunque spalancato le porte alle famiglie, dopo il temporaneo svolgimento delle attività in strutture quali ’La Coccinella’ a via Risorgimento. Quasi un altro ‘primo giorno di scuola’, ha spiegato l’assessora alle Politiche per l’Istruzione del Comune, Elisa Tozzetti, portando il saluto della sindaca Susanna Cenni. A Poggibonsi anche il presidente della Regione Eugenio Giani, con la consigliera regionale Anna Paris, con gli assessori del Comune Enrica Borgianni e Filippo Giomini, quindi la Guardia di Finanza della Tenenza di Poggibonsi e i Vigili del fuoco del locale distaccamento. Presente anche Roberta Guerri, da poco in carica da dirigente delle Politiche culturali e sociali alla persona del Comune. Un’operazione che ha preso avvio per impulso della giunta Bussagli: "Ricordo gli incontri con l’allora sindaco Bussagli – ha affermato Giani – dai quali erano emerse le possibilità di reperire fondi. Tutto poi è diventato realtà con la giunta guidata da Susanna Cenni. Con la misura ‘Nidi Gratis’, abbiamo reso i nidi senza costi per le famiglie con un Isee fino a 35mila euro. Dal prossimo anno educativo innalzeremo questa soglia a 40mila euro". "Il primo ringraziamento all’amministrazione precedente – ha fatto sapere la sindaca – che ha investito in maniera forte nell’edilizia scolastica e che ha creduto nel progetto. Ringrazio il presidente Giani per l’attenzione ai servizi educativi per la prima infanzia". L’assessora Tozzetti ha menzionato a sua volta l’impegno "dell’amministrazione precedente, degli uffici, dei progettisti, delle maestranze, dei Vigili del fuoco". Un grazie esteso alle famiglie e al personale educativo. Un adeguamento sismico e un efficientamento finanziati con 355mila euro della Regione su fondi statali e un ampliamento con 747mila euro intercettati sul Pnrr. Altre risorse per le sistemazioni su giardini e giochi.

Paolo Bartalini