Riapre il Cantiere del Buongoverno. Visite guidate per tutto settembre

SIENA

Dal 1 al 30 settembre riprendono le visite guidate all’interno del Cantiere del Buongoverno, presso il Museo Civico situato nel Palazzo Pubblico di Siena. Questa iniziativa offre nuovamente ai visitatori la straordinaria opportunità di ammirare il ciclo di affreschi ‘Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo’ di Ambrogio Lorenzetti. Le visite saranno condotte da guide locali appositamente formate, con un accesso limitato a un massimo di nove persone per turno, inclusa la guida, per garantire un’esperienza esclusiva e sicura all’interno del cantiere di restauro.

Le modalità e gli orari delle visite rimangono invariati rispetto ai cicli precedenti, con sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica e inizio nei seguenti orari: 10,30, 11,15, 12, 14,45, 15,30 e 16,15. Le visite guidate saranno in lingua italiana ad eccezione di quelle delle 10,30 e delle 11,15 di ogni lunedì mattina, che saranno riservate in lingua inglese per favorire la partecipazione dei visitatori internazionali.

I biglietti possono essere acquistati online, a partire dal 27 agosto, tramite il seguente link https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/shop? oppure telefonicamente dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9 alle 13 ai numeri 0577/ 292614-15. I biglietti acquistati telefonicamente dovranno essere ritirati e pagati presso la biglietteria del Museo Civico entro mezz’ora dall’inizio della visita. Si ricorda che i biglietti non utilizzati non saranno rimborsati. Tuttavia, in caso di disponibilità residua, sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del Museo Civico il giorno stesso della visita.

Il biglietto unico intero per le visite al Cantiere del Buongoverno è di 21 euro e include la guida, oltre che l’ingresso al Museo Civico. Si ricorda che la disponibilità delle visite è subordinata alla pausa dei lavori nel cantiere di restauro, pertanto il Comune di Siena si riserva la facoltà di effettuare chiusure straordinarie o riduzioni di orario in caso di variazioni nei parametri di sicurezza o per necessità urgenti legate alla conservazione dell’opera. In tali circostanze, i biglietti d’ingresso saranno rimborsati.