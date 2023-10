Ri-conoscere l’ambiente. Oggi il teatro ai Foci e domani show di Lipari

E’ in corso ’Ri-conoscere l’Ambiente’ la manifestazione di Sienambiente incentrata sui temi dell’economia circolare, del riciclo e della sostenibilità ambientale. Una tre giorni di incontri, spettacoli e attività educative: oggi è la giornata del teatro in impianto, con la lezione teatrale ’Fuga dalla realtà’ messa in scena al termovalorizzatore di Foci per gli studenti delle superiori. Domani mattina la consueta passeggiata, alle 9 dalla Casa dell’Ambiente, con Mens Sana Runners. E in serata la conclusione alle 21,30 al Politeama di Poggibonsi con lo spettacolo ’...e ho detto tutto, quello che dissi e quello che dico e che dirò’ di Roberto Lipari.