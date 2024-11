’Reuma Siena 2024’ tra diagnosi e terapie

Si chiama ’Reuma Siena 2024: update su Artrite reumatoide Spondiloartriti e Osteoartrosi’, l’evento di formazione per medici, biologi, chirurghi, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica. L’appuntamento è presieduto dal professor Bruno Frediani, responsabile della Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, in corso fino a domani all’hotel Four Points by Sheraton di Siena.

"Reuma Siena affronta queste complesse patologie da più punti di vista – spiega il professor Bruno Frediani –. Sono malattie con caratteristiche multiformi, sia per l’interessamento di organi vitali oltre alle articolazioni, sia per prognosi più o meno gravi. Il convegno analizza i quadri d’esordio e le forme conclamate, la varietà dei quadri istologici e radiologici ed anche le risposte terapeutiche. Sono patologie che possono esporre il paziente ad uno scadimento della qualità di vita, legato alla malattia ed alla terapia cortisonica".