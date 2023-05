’ReThink Finance’ Nuovo metodo di insegnare la finanza

Si terrà domani e martedì nella sede San Francesco dell’Università di Siena, il convegno del progetto ReThink Finance, dedicato al miglioramento delle nuove metodologie di insegnamento per le competenze digitali di docenti e studenti, dal titolo ’Integrating innovative paradigms and digital technologies into financial teaching’.

Il meeting mira a riunire esperti e stakeholder per discutere i progressi del progetto e delineare il suo futuro, on linea con il Piano d’azione per l’educazione digitale dell’Unione Europea 2021-2027. Il meeting ruoterà inoltre attorno all’elaborazione dei libri all’interno del progetto.