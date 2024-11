Residenza sanitaria. Il percorso dei comuni

Continua il percorso avviato dai Comuni di Asciano e Rapolano Terme per la costruzione di una Residenza sanitaria assistenziale che migliori i servizi sociosanitari sul territorio rivolti ad anziani non autosufficienti. Nei giorni scorsi le due amministrazioni comunali hanno pubblicato sui rispettivi siti Internet, www.comune.rapolanoterme.si.it e www.comune.asciano.siena.it, una nota informativa rivolta al mercato di settore con indicazioni e notizie utili sul progetto inserito nel Piano strutturale Intercomunale dei due Comuni e condiviso con la Società della salute Zona senese per realizzare una struttura con 80 posti letto lungo la strada provinciale 26, in una zona del comune di Asciano ai confini con Rapolano Terme. La gestione sarà affidata a operatori privati qualificati, in linea con le normative regionali e con il supporto degli enti locali.

Il progetto prevede, a carico dei soggetti interessati, la predisposizione, la realizzazione e la gestione della struttura e delle opere di urbanizzazione, oltre alla convenzione con la SdS senese e l’eventuale stipula di accordi di collaborazione con i servizi sociosanitari del territorio, i Comuni e le associazioni di volontariato per garantire anche spazi per le cure intermedie.

Per ulteriori informazioni e materiali, è possibile contattare gli uffici tecnici dei due Comuni ai seguenti recapiti: per Asciano 0577-714514 oppure 0577-714506; per Rapolano Terme 0577-723253 oppure 0577-723232.