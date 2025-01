"Renderemo il territorio attrattivo"

"Il Comune è costantemente impegnato in azione concrete per rendere il territorio più attrattivo, in modo da creare occupazione stabile". Così il sindaco, Nicoletta Fabio, ha risposto all’interrogazione presentata dai consiglieri Lorenza Bondi, che ha illustrato l’atto, e Marco Falorni del gruppo Forza Italia-Udc-Nuovo Psi in merito alle notizie di 270 uscite volontarie annunciate da Gsk. "La situazione di Gsk – ha spiegato Fabio – è costantemente monitorata da questa amministrazione. Voglio però ribadire il concetto che nelle comunicazioni della multinazionale si è espressamente parlato di mobilità volontaria e non di esuberi o di uscite. La multinazionale ha confermato investimenti sul territorio per duecentosessanta milioni di euro. L’amministrazione comunale, oltre a un confronto costante con i vertici zonali di Gsk, ha messo in campo azioni concrete affinché la multinazionale affondi ancora di più le radici in questo territorio e comunque renda il sito senese attrattivo anche per il futuro, in modo da confermare Siena al centro del settore delle scienze della vita".

Per Bondi: "Sono da apprezzare tutte le attività messe in piedi da questa amministrazione per rendere attrattivo il territorio. Per questo è molto positivo un impegno vigile, di scenario e di visione, anche in riferimento ad altri soggetti rispetto a quelli attualmente presenti".