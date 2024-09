Reliquia della Beata Petrilli in processione. Festa per i 150 anni delle Sorelle dei Poveri

Un momento toccante ieri pomeriggio la processione con le reliquie della Beata Savina Petrilli portata in San Francesco in occasione della Festa per i 150 anni della fondazione delle Sorelle dei poveri di Santa Caterina da Siena. Un secolo e mezzo di storia che è stato sottolineato ieri da una serie di eventi "organizzati per condividere la ricorrenza importante con la città", spiega la superiora Daisy Kachappily.

Si è iniziato con la messa celebrata dal cardinale in Provenzano, quindi l’attesa processione con la reliquia fino alla cripta di San Francesco dove il gruppo polifonico dei madrigalisti senesi, diretto da Elisabetta Miraldi, si è esibito. Per concludere gli interventi delle autorità e la proiezione di un docufilm che raccontava la storia della Sorelle dei Poveri di Santa Caterina da Siena.