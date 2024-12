Regolamentazione degli affitti brevi: nuove norme per i comuni sotto i 50 mila abitanti

POGGIBONSI (Siena) "Abbiamo chiesto al presidente della Commissione sviluppo economico e rurale dell’assemblea toscana, Gianni Anselmi, di estendere le nuove regole sugli affitti brevi anche ai comuni sotto i 50 mila abitanti". Ad annunciare altre strette sul boom degli Airbnb è Susanna Cenni, la presidente dell’Anci nonché sindaca di Poggibonsi.

Come valuta le norme che saranno introdotte a breve dalla legge regionale per la regolamentazione degli affitti brevi? "Siamo assolutamente favorevoli, vogliamo trovare un equilibrio fra il necessario mantenimento della residenza nei centri storici e un’accoglienza turistica sostenibile, che non trasformi cioè i nostri centri in enormi hub. I nostri centri storici, sia quelli della città più grandi che dei borghi, devono essere vissuti, pulsanti, non finti".

Il fenomeno fa bene al turismo? "Lo stimolano, probabilmente lo rendono più abbordabile, se penso a Firenze o Venezia, ma questo non significa stravolgere i nostri centri, altrimenti diventeranno solo un museo a cielo aperto e un grande albergo, snaturando l’essenza di luoghi da vivere, non solo da guardare per i monumenti, l’arte, le architetture dei palazzi, delle piazze. La bellezza è anche interagire con i luoghi, sperimentarli. Inoltre, particolare anche questo non certo trascurabile, chi mette a disposizione locali con la formula dell’affitto breve deve garantire un servizio di qualità".

Positivo dare ai Comuni la possibilità di gestire il fenomeno? "Fornire ai comuni gli strumenti per governarlo credo sia la direzione giusta. Occorre disciplinare il proliferare degli affitti brevi per vari motivi, non ultimo la prevenzione della concorrenza sleale".

Non c’è il rischio che gli affitti brevi incidano negativamente sull’emergenza casa? "Sì, è un rischio concreto. Senza dubbio drogano il mercato, sottraendolo o comunque rendendolo più difficile per le giovani coppie, per chi ha perso la casa, per chi viene per lavoro. Gli affitti brevi possono amplificare l’emergenza casa e questo non possiamo permettercelo".

E quindi come intervenire? "Vanno regolamentati, a partire da una diversa fiscalità per chi affitta per periodi lunghi".

