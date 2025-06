Referendum, la scelta di Siena. Alle 23 ha votato il 31,17 per cento

Alle 23 di ieri in provincia di Siena l’affuenza ai cinque referendum aveva raggiunto quota 31,17%. in pratica meno di un un senese su tre si è recato alle urne nella prima giornata dei referendum.

Ecco i dati dell’affluenza, Comune per Comune: Siena 31,44%, Abbadia San Salvatore 30,33%, Asciano 31,01%, Buonconvento 29,08%, Casole d’Elsa 28,99%, Castellina in Chianti 27,54%, Castelnuovo Berardenga 32%, Castiglione d’Orcia 33,33%, Cetona 24,90%, Chianciano Terme 26,76%, Chiusdino 34,40%, Chiusi 36,75%, Colle Val d’Elsa 32,04%, Gaiole in Chianti 29.08%, Montalcino 25,83%, Montepulciano 26,87%, Monteriggioni 34,58%, Monteroni d’Arbia 30,92%, Monticiano 27,51%, Murlo 30,37%, Piancastagnaio 28,82%, Pienza 32,03%, Poggibonsi 34,62%, Radda in Chianti 30,91%, Radicofani 18,30%, Radicondoli 43,54%, Rapolano Terme 29,90%, San Casciano dei Bagni 25,81%, San Gimignano 34,43%, San Quirico d’Orcia 28,31%, Sarteano 27,47%, Sinalunga 27,75%, Sovicille 34,08%, Torrita di Siena 28,56%, Trequanda 35,86%.

Durante tutta la giomata il dato si è mantenuto costante, al di sopra della media nazionale, in linea con quello toscano, nel gruppo di province (con LIvorno, Pisa, Prato) alle spalle della capolista Firenze che ha registrato l’afflusso più alto. Alle 12, prima rilevazione, in provincia di Siena aveva votato il 9,67 per cento (il 10,3 in Toscana, il 7,41 in Italia); alle 19 il 22,25 per cento (il 22,18 per cento in Toscana, il 16,16 dato nazionale).

Oggi si replica, con le urne aperte dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio, anche se l’unico dato che conterà veramente sarà l’affluenza.

In caso di raggiungimento della soglia del 50 per cento più 1 degli elettori, sarà certo il passaggio dei quesiti, perché a essersi recati alle urne sono stati in gran parte i favorevoli. In caso contrario i referendum, come successo molte altre volte nelle ultime tornate della stessa natura, non saranno validi.

Dopo i dati della giornata, bisogerà capir,e se avrà influito la giornata estiva con molte persone già nelle località marittime e quindi un ritorno oggi alle urne. Oppure se l’indicazione di ieri varrà già come tendenza per il risultato finale e quindi sarà un’anteprima dell’esito dei referendum.

O.P.