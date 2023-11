Recupera un fienile. Costruisce un agri-nido

Sono i nuovi "campioni" dell’agricoltura, quelli che conservano gelosamente la bellezza e il buono delle tradizioni ma con il polso fermo nella contemporaneità e uno sguardo sempre proiettato verso il futuro. Perché il mondo cambia e solo con passione e idee si può continuare a scrivere la storia da protagonisti. A Roma è stata assegnata la Bandiera Verde Agricoltura 2023 della Cia Agricoltori Italiani con dieci realtà scelte in base a specifiche categorie. In quella denominata "AgriWoman" ha vinto l’azienda agricola Lignanello (Pienza) di Martina Crociani, realtà guidata da una giovane imprenditrice molto conosciuta anche a Torrita dove vive. Martina ha avuto una idea brillante: recuperare un vecchio fienile per far nascere l’agri-nido "Sbarbacipolle" dedicato ai bambini fino ai 3 anni che possono vivere un’esperienza a contatto con la natura, tra vigneti e oliveti, alberi da frutto e animali, osservando i colori che cambiano con il ciclo delle stagioni. Sette posti per un progetto di educazione all’aria aperta dove crescere, divertirsi e passare le giornate in un ambiente speciale. L’azienda ha circa 5 ettari e produce olio e vino, Martina ha ereditato dalla famiglia la passione per la natura e dopo un percorso di studio e lavorativo in altri ambiti ha trovato la sua dimensione ideale in quella terra dove è cresciuta: il passato è diventato l’oggi e il domani. L’azienda ha investito negli oliveti e nei vigneti (c’è anche una sala degustazioni), l’agri-nido "Sbarbacipolle" è un fiore all’occhiello, un progetto innovativo. La Bandiera Verde, riconoscimento prestigioso, "è una bella soddisfazione che arriva dopo un lungo percorso che abbiamo affrontato con impegno", commenta Martina Crociani.

Luca Stefanucci