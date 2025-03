"Esprimo soddisfazione per il testo pubblicato, sono state recepite storia, tradizioni e cultura del Palio". Così il sindaco di Siena Nicoletta Fabio commenta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento dello sport, dal titolo "Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati", firmato dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, dal Sottosegretario del Ministro alla salute Marcello Gemmato e dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

"Come si legge nel testo – sottolinea il sindaco – si fa riferimento, in particolare, alle tradizioni, agli usi e alle consuetudini locali, nonché alla conformazione architettonica dei siti dove si svolgono le manifestazioni. Inoltre il testo fa anche riferimento alle manifestazioni già autorizzate una volta nell’arco dell’ultimo quadriennio. Sono stati dunque recepiti alcuni spunti pervenuti da questa amministrazione che miravano a inquadrare le tipicità del Palio. Di fatto, inoltre, il testo contiene tutti gli accorgimenti di tutela degli animali e sulla sicurezza che Siena ha intrapreso già da molti anni, diventando anche punto di riferimento come consuetudini, procedure e regole, sapendo anche aggiornarsi nel tempo, pur conservando le proprie unicità riconosciute in tutto il mondo".

"Alla soddisfazione – aggiunge - si unisce anche un sentimento di sollievo perché non nego che in alcune fasi ci sia stata pure apprensione nel timore che non venisse compresa a pieno l’unicità del Palio e i valori che sa trasmettere, così profondi e per questo, a volte, non di semplice trasmissione".

"Governo e ministri – conclude il sindaco Fabio – hanno saputo focalizzare le questioni poste e hanno saputo soprattutto fare i giusti riferimenti sia dal punto di vista storico-culturale che da quello organizzativo".