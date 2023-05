Rebus partecipazione nelle urne Scheda elettorale senza sorprese

Nessun apparentamento formale, due dichiarazioni pubbliche di appoggio alle candidate al ballottaggio. Sena Civitas, una delle sette liste che componevano il Polo Civico Siena, la scorsa settimana aveva reso pubblico l’appoggio a Nicoletta Fabio, ieri è stata la volta di Siena in Azione che ha invece annunciato il voto per Anna Ferretti. Ma non cambia nulla per la scheda elettorale, che sarà divisa a metà con i simboli già presenti al primo turno: sulla sinistra Nicoletta Fabio, con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Nicoletta Fabio sindaco, Movimento Civico Senese, sulla destra Anna Ferretti con Pd, Iep, Con Anna Ferretti sindaca.

Questo pomeriggio i seggi si insedieranno, con la timbratura delle schede e la preparazione di tutto il materiale. Poi domani e lunedì si voterà negli stessi orari del primo turno: domani 7-23, lunedì 7-15. Subito dopo si procederà con lo scrutinio e questa volta non ci saranno le lungaggini che hanno trascinato fino a notte fonde lo spoglio del primo turno. Non ci sono più preferenze da esprimere, ma c’è solo da barrare il nome della candidata prescelta: quindi saranno verosimilmente ridotte al minimo le contestazioni e le schede di dubbia interpretazione.

La grande incognita resta ovviamente la partecipazione. Gli iscritti nei registri elettorali sono 43.365, ma dopo il 63 per cento di votanti al primo turno è prevedibile una riduzione. Di quanto? Qui si gioca probabilmente una parte consistente della partita. Cinque anni fa furono necessari poco più di dodicimila voti a Luigi De Mossi per superare (di 378 voti) Bruno Valentini. Il quale, a sua volta, nel 2013 aveva battuto per 930 voti Eugenio Neri. Vittorie comunque di stretta misura, in cui poche centinaia di consensi spostati da una parte all’altra possono variare la storia delle elezioni. Oggi silenzio elettorale, in teoria. Perché c’è da scommettere che sui social il dibattito e i post resteranno attivi non solo per questa giornata ma anche nelle prossime due.