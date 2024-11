Razzismo, omofobia. Studiosi a confronto sulla discriminazione

Studiose e studiosi di varie discipline discuteranno sul senso di alcuni temi attuali nelle nostre società quali razzismo, sessismo, omofobia, abilismo e “childismo”, con l’obiettivo di individuare le radici di questi fenomeni e immaginare strategie sempre più efficaci per il loro contrasto. L’appuntamento, dal titolo “Le parole della discriminazione”, è in calendario il 19 novembre dalle 15 presso l’Aula Magna Storica del palazzo del Rettorato dell’Università di Siena. I lavori saranno introdotti da Alessandra Viviani, Delegata del Rettore per le politiche di inclusione ed equità e da Irene Biemmi, componente del CUG dell’Università di Firenze e docente di Pedagogia di genere. Interverranno: Vera Gheno e Emiliano Macinai dell’Università di Firenze; Daniele Ferrari dell’Università Piemonte Orientale; Fabio Berti dell’Università di Siena e Andrea Bilotti dell’Università Roma Tre.