Rassegna dei puledri, oggi su il sipario

Rassegna dei puledri, si alza il sipario in Fortezza. A partire dalle 10 sfilano i cavalli, il primo sarà Indiana Jones allenato da Alessio Giannetti, proprietario Lorenzo Pasquinuzzi. E’ nato nel 2023. L’incipit di una lunga giornata dedicata all’animale più amato dai senesi che culminerà nella sfida pomeridiana (ore 15,30 a seguire) per conquistare il primato nella categoria puledri maschio anno 2023, puledri femmine anno 2023, puledri maschi anno 2022 e puledri femmine anno 2022. Alle 16,30 sarà proclamato il vincitore assoluto della Rassegna e migliore cavallo morfologia Palio. A presiedere la giuria sarà il colonnello Carlo Alberto Minniti che è anche veterinario comunale.

"Se qualche proprietario è alla ricerca di un cavallo che in futuro sarà in grado di vincere si trova nel posto giusto", dice Luigi Carli, presidente dell’Associazione anglo arabo corse. "Dei 19 puledri di 2 anni che sono sfilati lo scorso anno in Fortezza – osserva – ben 6 di loro sono riusciti a trionfare in almeno una corsa. Numeri che rappresentano una vera eccellenza e danno lustro al lavoro svolto dagli allevatori della nostra provincia".

Una bella occasione

per le famiglie per godersi la Fortezza ed osservare da vicino, magari anche accarezzare, i potenziali futuri campioni in ippodromo e – chissà? – anche in Piazza.

Tanti i fantini presenti, da Gingillo a Tempesta, da Velluto e Tamurè, da Brigante a Carburo, da Tambani e Nieddu e Giannetti.