Rapina in fondo a via dei Gazzani. E parapiglia ieri in piazza Gramsci

di Laura ValdesiSIENAE’ successo ancora. In Camollia all’incrocio con via dei Gazzani, un giovane sarebbe stato aggredito nel corso di una lite e inseguito. Ieri, poi, nuove scintille in piazza Gramsci, una zona calda della città. Non solo perché in passato ci fu un ferimento ad un pakistano, venne utilizzato un pericoloso coltello karambit per colpirlo. E perché nel corso del tempo non sono mancati i piccoli episodi di spaccio. Ora ancora una rissa, l’ultimo episodio su cui indagheranno i carabinieri, chiamati subito ieri per fare chiarezza. Sembra che si sia trattato di un parapiglia ’robusto’, sono venuti alle mani. Uno avrebbe lanciato il cellulare sul bancone di un bar, un altro avrebbe nascosto un oggetto in una pianta. I militari dell’Arma, quando sono arrivati, non hanno trovato più nessuno. Sono però state identificate alcune persone. E va da sé che, vista la presenza di telecamere di sorveglianza in questa zona, risulteranno preziose per ricostruire come sono andati davvero i fatti. Quanti hanno partecipato alla rissa. Certo è che questi episodi, in Camollia e piazza Gramsci, a distanza di tempo così ravvicinata, creano allarme sociale. Preoccupazione fra chi ha attività in un’area che dovrebbe essere, vista la centralità, un gioiello ed invece sta diventando zona troppo ’calda’.

Una donna che era in motorino con la sorella e veniva da Camollia, mercoledì pochi minuti dopo le 15, si è dovuta fermare perché due giovani discutevano in fondo a via dei Gazzani. Uno indossava un parka, l’altro una giacca a vento bianca, ci sarebbero stati spintonamenti, uno è infilato dentro un bar, inseguito. Entrambi stranieri, all’apparenza. O magari di seconda generazione. Anche in questo caso un aiuto prezioso arriverà dalle telecamere presenti in quel tratto nevralgico. A scavare sul fatto saranno gli uomini della squadra mobile, intervenuti sul posto anche se prime ad arrivare sono state le Volanti. Si era sparsa la voce che fosse spuntato un coltello, ma sembra escluso. Sarebbero stati in tre contro uno solo, altre voci sull’episodio. Di più: ad uno è stata portata via una borsa. Più probabilmente uno zaino. In tal caso potrebbe trattarsi di una rapina? L’eventuale reato è ancora da delineare. Resta la preoccupazione per una situazione di degrado, a livello di vivibilità, a cui Siena e chi ha attività in centro non intende rassegnarsi.