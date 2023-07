Rapina e tentata rapina in due ore Giovane arrestato dai Carabinieri

di Marco Brogi

Nella stessa mattinata, a Poggibonsi, in pieno centro, nel giro di un paio di ore ha minacciato con un coltello una barista, tentato di rapinare una donna che stava aspettando l’autobus e minacciato i carabinieri che lo avevano appena beccato. Il ‘bollente spirito’ è un 20enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per la rapina al bar e il tentativo di rapina alla passante. I fatti resi noti ieri dal comando provinciale dell’Arma risalgono al 29 giugno.

Tutto inizia alle 7 del mattino, quando il giovane poi finito in manette, insieme a un coetaneo, entra in un bar del centro, afferra dal frigo alcune bibite e scappa senza pagare, non prima però di avere minacciato e terrorizzato con un coltello la barista che lo aveva a più riprese invitato a pagare il conto, senza però riuscirci. Era arrivata sul posto, chiamata dalla stessa barista, una pattuglia del Nucleo radiomobile a cui la donna aveva fornito una dettagliata descrizione del giovane che si è rivelata molto utile alle indagini. Poco dopo, in piazza Matteotti, il 20enne aveva tentato di rapinare una signora in attesa dell’autobus, minacciandola con un coltello.

Provvidenziale l’intervento del marito della donna, che aveva messo in fuga il giovane. Infine, in piazza Mazzini, sempre in centro, senza apparente motivo, il tipo, a quanto pare non proprio lucido, aveva puntato il coltello a un passante. All’arrivo dei carabinieri, alla richiesta dei documenti, aveva minacciato i militari, costringendoli a chiedere rinforzi. Giungevano in breve altri militari e ai polsi del 20enne scattavano le manette per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ulteriori indagini hanno permesso ai carabinieri della compagnia di Poggibonsi di ricostruire le varie ‘bravate’ del giovane. I militari hanno anche rinvenuto e sequestrato il coltello. Il 20enne, sottoposto da tempo alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Poggibonsi, è stato inoltre denunciato per la rapina al bar, la tentata rapina alla donna alla fermata dell’autobus, minaccia e lesioni, ed è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. L’arresto per resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Siena, con l’applicazione della misura degli arresti domiciliari.