Rane, scorpioni e vecchi rancori Le favole del Pd

Pino Di Blasio

Tra le sciocchezze dette in casa Pd a caldo dopo la sconfitta, assieme a quella del "numero abnorme di schede nulle", sussurrata all’orecchio di Anna Ferretti per caricarla a molla nelle prime dichiarazioni (sono una ventina in più del 2018), c’è anche quella che "sarebbe tutta colpa di Enrico Letta". Ed è la frase emblematica su come sia ridotto il Pd a Siena, mentre in provincia ha ancora tanti sindaci capaci di governare i territori. Prevalgono gli scorpioni della favola di Esopo, che avvelenano la rana che li porta sull’altra sponda del fiume, perché è la loro natura. Il campo largo di Letta è l’unica ricetta in grado di riportare al governo un partito allo sbando. Dominato da rancori di chi si sente vittima e non colpevole dei disastri.