Rally matematico Due classi del Sarrocchi sul podio nazionale

La finale nazionale del Rally Matematico Transalpino ha visto due classi del liceo Sarrocchi sul podio: la 2° D come seconda classificata e la 1°C quale terza classificata. L’accesso alla fase finale è arrivato dopo due prove scritte a squadra. A disputare il Rally Matematico sono state 40 classi per le seconde e 32 per le prime. La dirigente scolastica Floriana Buonocore si congratula con i docenti e gli studenti che "hanno saputo interpretare in modo partecipato il senso della sfida, il piacere della ricerca e l’aspetto ludico che ha pervaso la prova, lo scambio tra la pratica in classe e la riflessione didattica".