Raid, il caso Chianciano. Prefettura al lavoro per trovare la soluzione dopo l’appello di Torelli

CHIANCIANO TERMEdi Laura ValdesiL’appello della sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli non è sicuramente rimasto inascoltato. Aveva annunciato sui social che, dopo il raid vandalico sulle auto della Misericordia di Chianciano e di un paio di privati, si era rivolta al prefetto per chiedere la convocazione urgente del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La vicenda del giovane migrante che da diversi mesi, ormai, sta tenendo in apprensione la cittadinanza per il crescendo di eccessi che l’hanno visto protagonista, è certo all’attenzione della rappresentante del governo Matilde Pirrera. La prefettura sta lavorando per la risoluzione della questione congiuntamente con le forze di polizia. Non è stata ancora fissata un’eventuale data del Comitato chiesto dalla sindaca Torelli, probabilmente occorre avere prima un quadro a tutto tondo della situazione – dalle molteplici denunce alla ’storia’ in Italia del giovane senegalese, alle attività già svolte finora per questo caso delicato – prima di qualsiasi mossa.

Il giovane continua a stazionare nell’area del parco a valle di Chianciano che è diventato un po’ il ’suo’ territorio. E dorme ai bagni pubblici. Qualche giorno fa si era assopito nell’erba del prato, proprio in quest’area, tanto è vero che arrivarono carabinieri e Municipale per verificare che fosse tutto ok.

Alla Misericordia, intanto, i servizi sono proseguiti ma se non riusciranno a riparare in tempo almeno un’auto delle due a cui è stato spaccato il vetro con un sasso, l’associazione già domani potrebbe incontrare delle difficoltà ad assicurarli. Continuano ad arrivare messaggi di solidarietà alla Confraternita locale auspicando che episodi come questo non accadano mai più. E si continuano ad invocare provvedimenti nei confronti del giovane in modo che pensionati, ragazzi e turisti già adesso e ancor più nella bella stagione non abbiano più timori a passeggiare nel parco a valle, né a svolgere attività in quest’area.