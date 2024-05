Ragazzi in gamba 2.0. Tanti studenti sul palco

Giunge alla 58esima edizione la kermesse Ragazzi in Gamba, la manifestazione nazionale nata a Chiusi grazie al compianto Marco Fè e che vede la partecipazione di centinaia di scuole in tutta Italia, con gli studenti impegnati a dare il meglio di sé nella pittura, nel teatro, nella danza, nel folclore e in molto altro. Il neo presidente dell’associazione Ragazzi in Gamba, Pierluigi Castelli, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato varie autorità, tra le quali il sindaco Gianluca Sonnini, ha ribattezzato questa edizione ’2.0ì per via di alcune importanti novità, a partire dalla finale nazionale che si svolgerà a Chiusi domenica 19, premi che saranno delle opere, dei pezzi unici in ceramica locale e testimonial di fama.

Quest’anno è prevista la presenza di Alessandra Veronetti, già prima ballerina, étoile del San Carlo di Napoli e indimenticata Giselle accanto a Roberto Bolle. Il programma di domenica 19 prevede dalle 10 in piazza del Duomo la consueta e festosa presenza degli studenti con animazione, musica e danze. Alle 11 la messa dei Ragazzi in Gamba. Alle 12 lancio di bigliettini augurali dalla torre di Porsenna con sorpresa finale dal cielo. Nel pomeriggio dalle 18 al teatro Mascagni una serata speciale dedicata a Marco Fè, l’intervista a Veronetti, interventi artistici e musicali di varie scuole sul palco, consegna dei premi.

Nel prossimo futuro altre importanti novità saranno previste, sempre nel segno della inclusione, della partecipazione e dei valori positivi che da sempre caratterizzano i ragazzi. Quelli in gamba per davvero. Massimo Montebove