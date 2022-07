Ragazza di 16 anni scomparsa a Siena, ricerche in corso

Siena, 24 luglio 2022 - Se ne sono perse le tracce ieri sera quando è scomparsa a Siena. Sono lunghe ore di apprensione per una ragazza di 16 anni tedesca di nome Jasmine della quale i familiari non hanno più notizia.

Secondo le prime informazioni si sarebbe allontanata ieri sera intorno alle sette dopo un litigio in famiglia. Sono scattate le ricerche: la ragazza è stata vista un’ultima volta in Piazza del Mercato e indossava una maglia color granata della Hollister, degli short jeans e i sandali. La ragazza non parla italiano. Chi la dovesse avvistare o avesse informazioni utili si rivolga al numero unico 112 oppure contattare il numero 0577 201111, come segnala l'assessore alla sicurezza Clio Biondi Santi tramite i social.

Sulle tracce della scomparsa ci sono gli agenti della Questura, coordinati dalla Prefettura, oltre a vigili del fuoco e volontari. Le ricerche si stanno concentrando principalmente nel centro storico di Siena, ma non è escluso che possa trovarsi fuori dal centro cittadino. È stata avvertita telefonicamente anche l’ambasciata tedesca.