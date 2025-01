Raffiche di vento oltre i 100 all’ora. Strage di piante, giù dehors in Piazza

Una provincia ’strigliata’ dal vento che ha soffiato forte tutta la notte scorsa e si è calmato soltanto nel tardo pomeriggio. Vento uguale danni. Anche se non sono stati ingenti come nel Fiorentino e nell’Aretino. I chilometri orari a cui soffiava superiori però, anche da noi, al limite di velocità che viene imposto in moltissime strade, a partire dalla Cassia e dalla Siena-Bettolle, per fare un esempio. E’ stato capace di buttare giù rami e scosciare alberi sia a Siena che nei Comuni vicini. Oltre che nel sud della provincia. Queste le aree più colpite dall’ondata di freddo, un po’ com’era già accaduto anche domenica.

I pompieri non sono stati in caserma un attimo. Iniziando con interventi a Gaiole in Chianti, ma anche a Castelnuovo Berardenga, quelli del distaccamento di Montepulciano a Sinalunga. Spavento in via Renaldini a Taverne d’Arbia dove, tuttavia, non sono venuti giù alberi ma soltanto rami: un miracolo perché lì vicino passano le macchine. I vigili del fuoco erano andati con l’autoscala per raggiungere quelli instabili e più elevati però è scoppiato un incendio a Monticiano, mentre si trovavano lì, a seguito del quale si sono diretti subito sul posto visto il pericolo: fiamme in un garage. Nel frattempo anche i loro colleghi di Piancastagnaio facevano chiudere la strada che porta a Saragiolo perché c’erano due piante molto alte – circa 10-12 metri – che rischiavano di abbattersi sulla carreggiata. Sono state segate. In più zone sono volate via tegole dai tetti, segnalati anche pannelli fotovoltaici pericolanti nel comune di Siena. Persino i dehors in Piazza del Campo non hanno resistito alla furia del vento venendo buttati in terra, come documenta la fotografia in basso che pubblichiamo. E non finisce qui: prosegue l’azione del grecale e delle masse d’aria fredda che continueranno ad interessare la Toscana anche oggi. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta con codice giallo per vento e neve fino a stasera. Per il vento riguarda la quasi totalità della regione, per quanto riguarda la neve possibili fiocchi a quote collinari anche Val d’Orcia e Amiata.

Il vento che soffiava forte, alla velocità di una macchina lanciata sulla Siena-Bettolle? E’ accaduto, secondo quanto rilevato dalla Regione, a Castiglione d’Orcia dove ha raggiunto i 113,4 chilometri orari nella giornata di domenica, scendendo ieri a 86,8. La centralina posta in via Mentana a Siena ha registrato 70,8 chilometri orari, a Radicofani siamo arrivati a 93 mentre a Pian di feccia a 64,4.

La.Valde.