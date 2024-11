Raffica di furti nelle abitazioni. Rubati un Pick up e orologi di valore

Si avvicina il periodo delle feste natalizie, riprendono i furti, anche questi rappresentano una brutta tradizione, negli appartamenti. Nel fine settimana ne sono stati registrati, ma solo in parte denunciati, in paesi dell’Amiata e della Val d’Orcia. Se ne contano, in totale, una ventina: oltre dieci ad Abbadia San Salvatore; cinque a Pienza, altrettanti a San Quirico d’Orcia. Questo il "triangolo" geografico ma la banda di ladri, forse più bande perché diversi furti sono stati commessi contemporaneamente, hanno imperversato, tra le 19 e le 22 dei giorni del fine settimana.

Banda, o bande, con il solito fine e metodo: rubare soldi e oggetti di valore, approfittando delle momentanee assenze dalle abitazioni dei cittadini. Ma in un caso si è sfiorato il peggio. In un furto tentato in un appartamento ubicato nella zona dei "Puffi" (in una palazzina appartata, protetta da cancello), i ladri lo hanno smontato convinti che in casa non ci fosse nessuno. Invece c’erano il proprietario e la moglie che sono stati allertati di quanto stava accadendo dalla figliamentre stava rientrando a casa.

I malviventi sono stati messi in fuga. Negli altri tentativi dei ladri, di refurtiva ne è stata portata via poca e non di elevato valore. In un colpo messo a segno in un altro alloggio i malviventi rovistando in tutte le stanze, hanno trova due orologi di valore. Chi ha denunciato il furto ritiene che il valore sia di oltre 100mila euro.

A Pienza i ’topi d’appartamento’ hanno violato cinque case. In quattro, pur avendo messo tutto a soqquadro, non hanno trovato nulla d’interessante. Dalla quinta abitazione hanno portato via denaro e un orologio, anche questo di valore. Sempre a Pienza c’è stato il furto di un Pick up con un seguito curioso. L’utilizzo del mezzo era stato concesso da un giovane commerciante a un’amico. Serviva per trasportare oggetti da conferire in discarica. Ultimata l’operazione l’uomo ha parcheggiato il Pick up vicino alla sua abitazione, da qui è sparito. Quando il proprietario ha chiesto all’amico di riportarglielo, il mezzo non c’era più. Ieri mattina, è stato ritrovato sotto il cavalcavia della provinciale Amiata che dalla Val d’Orcia conduce alla Cassia. Tutto a posto, chiavi del quadro e veicolo come era già, cioè vuoto. Sempre nella Città di Pio II un tentativo di furto sarebbe stato sventato da una persona che abita vicino all’appartamento preso di mira. Ha iniziato a urlare mettendo in fuga i malfattori. Dello stesso tenore i furti a San Quirico.