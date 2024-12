Radicondoli rinnova il Centro di Belforte

Un grande spazio esterno, una sala centrale, altri locali dove poter fare tante attività. E’ il nuovo volto del Centro Ricreativo Polifunzionale di Belforte. "Abbiamo concluso questa opera per noi centrale e davvero importante e la restituiamo alla collettività di Belforte e di Radicondoli tutta – afferma Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – Questa struttura del tutto rinnovata ospiterà attività culturali, momenti di incontro e di crescita per tutta la comunità, per guardare oltre di noi, lontano. Questa è anche una delle finalità di WivoaRadicondoli, che torneremo a rilanciare a gennaio 2025. Ovvero far crescere la qualità della vita delle persone e di tutto questo territorio. Ruolo che questa struttura ha svolto fino adesso grazie all’Arci. E che siamo certi continuerà a svolgere in modo migliore con i lavori fatti".

I lavori sono iniziati a settembre scorso per un importo di oltre 600mila euro. E’ stata fatta una manutenzione generale sia dei locali interni che dell’esterno per ammodernare e rendere l’immobile coerente alle norme di settore più restrittive. Tutti gli spazi sono stati resi accessibili a tutti gli utenti. Inoltre, per migliorare fruibilità e flessibilità è stato previsto l’adeguamento e l’ammodernamento degli apparati, delle tecnologie e delle dotazioni. Sono stati modificati i percorsi pedonali per garantire completa accessibilità al complesso e definire un nuovo sistema di giardini pubblici a disposizione di tutto il borgo, migliorando le caratteristiche architettoniche della struttura.

All’inaugurazione presente anche la presidente della Provincia, Agnese Carletti, la sindaca di Chiusdino, Luciana Bartaletti, Serenella Pallecchi, segretario Arci Provincia di Siena, l’architetto Pierluigi Barile che ha curato la ristrutturazione.