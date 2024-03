Radicofani, Fabbrizzi si ricandida: "Tanti progetti da completare"

Francesco Fabbrizzi, 39 anni, passione per la politica fin da giovanissimo e tra le file del Pd dagli inizi, annuncia la sua terza candidatura a sindaco di Radicofani dopo due mandati consecutivi. "Non ho pensato a una pausa – afferma – perché sento di poter concedere ancora il mio impegno agli elettori che hanno sollecitato la mia rielezione. Stanno per partire lavori importanti tra cui, per quanto riguarda Radicofani, le nuove scuole, le tribune del campo sportivo e la messa in sicurezza della rupe vulcanica. Mentre per la frazione di Contignano sono previsti un’area camper, la nuova isola ecologica e il marciapiede in Via della Val d’Orcia".

Ci saranno conferme oppure anche novità nel Consiglio?

"Su questo dobbiamo ancora discutere alcuni passaggi, larga parte dell’attuale gruppo sarà riconfermato".

Su cosa sarà incentrato il nuovo programma elettorale?

"Dovremo continuare a investire sul turismo e sul territorio. Sulla Fortezza e sulla Via Francigena. Ci sono poi i finanziamenti del Pnrr, pertanto dovremo pensare a progetti per valorizzare le molte peculiarità del nostro comune, senza cessare di tutelare il settore industriale e terziario che garantiscono molti posti di lavoro. Poi continueremo a salvaguardare e a rafforzare tutti i servizi primari".

A proposito di territorio e turismo: come replica a chi lamenta un’esclusione di Radicofani dal resto della Val d’Orcia?

"Questo fattore è sempre esistito, per la nostra posizione geografica a sud. Ma in questo periodo si rischia che alcuni ne facciano soprattutto una provocazione elettorale".

E non esistono opportunità per arginare lo sfavorevole posizionamento geografico?

"Dovremo investire di più su progetti di area che coinvolgano tutti gli altri comuni della Val d’Orcia".

A breve sarà inaugurato l’osservatorio astronomico sul Monte Calcinaio. Perché solo ora?

"È stato difficile reperire finanziamenti che riguardassero, oltre ai lavori, anche l’acquisto del telescopio".

Stefano Magi