Radda, si svela l’annata 2020. I Vignaioli chiamano il vino con il codice postale ’53017’

Quando si dice una bottiglia uguale un territorio... Tempo di anteprima dei pregiati vini di Radda in Chianti invecchiati secondo disciplinare che stanno per essere immessi sul mercato, in particolare quello che reca come vedremo il nome del codice di avviamento postale: sabato 15 giugno alle 19.30, nella storica piazza Ferrucci, si svolgerà "La Cena" dei Vignaioli di Radda 2024. L’occasione sarà la presentazione in anteprima dell’annata 2020 del "53017" - il Vino dei Vignaioli di Radda. La Cena sarà accompagnata dai vini più prestigiosi dei 25 soci. Sarà Francesco Berardinelli, chef del Ristorante ‘Barlèsh’ di Montevarchi, a firmare il menu della cena di quest’anno. Vediamo allora il Vino dei Vignaioli di Radda "53017": 25 soci come detto, 25 sfumature di Sangiovese provenienti dal comune di Radda; è un vino d’eccellenza, equilibrato e rappresentativo del territorio. Per realizzare questo progetto speciale, ogni "Vignaiolo" ha selezionato e condiviso 27 litri del proprio Sangiovese migliore, considerato il vitigno principe del Chianti Classico, e lo ha unito a quello degli altri vignaioli così da produrre il "53017", il Sangiovese dei Vignaioli di Radda. Il nome del vino è dedicato appunto al codice di avviamento postale di Radda. Un progetto unico, un blend che riposa poi nelle profondità delle cantine di Castello di Albola prima di vedere la luce nello speciale formato in bottiglia Magnum. Ogni bottiglia è numerata a mano per valorizzarne l’esclusività e l’unicità. Le aziende socie sono ad oggi: Arillo in Terrabianca, Borgo la Stella, Borgo Salcetino, Brancaia, Caparsa, Castello di Albola, Castello di Monterinaldi, Castello di Radda, Castello di Volpaia, Castelvecchi, Colle Bereto, Cortedomina, Fattoria di Montemaggio, Istine, L’Erta di Radda, Montevertine, Podere Capaccia, Podere Terreno, Poggerino, Pruneto, Tenuta di Carleone, Tenute Selvolini, Val delle Corti, Via L’Inverno, Vignavecchia.

Andrea Ciappi