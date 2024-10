Raccordo Siena-Firenze. Lavori ai sovrappassi

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori di manutenzione programmata per il risanamento dei sovrappassi. A partire da ieri, il cantiere sta interessando il tratto compreso tra gli svincoli di Poggibonsi Nord e San Donato.

Per consentire lo svolgimento delle attività saranno necessarie limitazioni provvisorie al transito esclusivamente in orario notturno dalle 21,30 alle 6 del giorno successivo. In particolare, in funzione dell’avanzamento degli interventi potrà essere temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Firenze, con uscita a Poggibonsi Nord e rientro a San Donato, o la carreggiata in direzione Siena, con uscita a San Donato e rientro a Poggibonsi Nord. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 15 ottobre.

Da oggi fino al 15 novembre è inoltre provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Poggibonsi Sud per chi viaggia in direzione Firenze, a causa di lavori sulla viabilità comunale.