’Racconti di Palio... e di potere’. La Festa è una passerella di governi

Gli spettacoli fatti vivere da Maurizio Bianchini sono una garanzia di intrattenimento, informazione e cultura. Il tutto in una originale formula più che collaudata. Gli episodi teatrali di "Racconti di Palio" lo dimostrano nel tempo, talvolta anche (male) imitati da chi crede che per costruire eventi basta mettere un po’ di retorica, patriottismo e una spacciata origine senese. Stavolta si alza l’asticella nella consueta formula. Martedì 27 febbraio, ore 21,15 al Teatro dei Rinnovati ecco ’Racconti di Palio…e di potere’. Qui l’intrigo si fa ancora più interessante: come ogni tipo di regime sia stato "vicino" al Palio e alle Contrade è descrivere un mondo a parte, fatto di incontri-scontri, di situazioni formali e altre meno consone al nostro stile di vita. A dolorosi compromessi.

E’ un racconto, come abbiamo già visto, che vola agile sui secoli senesi. Palio e potere, un binomio inscindibile che attraverso i secoli verrà letto in tutte le sue sfaccettature con racconti, filmati inediti e colpi di scena di quelli che Maurizio Bianchini sa regalare nella sua poliedrica conoscenza di questo mondo. Passeranno monarchi, regine, primi ministri, rappresentanti di ogni regime che qui si è affacciato. Con loro tutto il popolo di Siena, non sempre disposto ad accettare ogni imposizione. Tutti accolti con formale e distaccata gentilezza ma sempre in modo accademico, perché tutto deve arrivare ad un unico scopo, il benessere del Palio, la sospirata autonomia della Festa.

Un lavoro teatrale che vede un’altra nuova protagonista, Maura Martellucci, che forte delle sue puntigliose ricerche, ma anche di uno stile agile ereditato al mitico Canale Civico Siena, saprà offrire altri importanti aspetti per una serata che si preannuncia fortemente interessante. Un formidabile duo che sul palco sarà il giusto medium fra gli uomini del passato e quelli del presente. L’organizzazione prevede poi che l’incasso sarà devoluto a "Non sole mamme" Fondazione Danilo Nannini per la donna e il bambino ETS. Altro nobile motivo per partecipare a questo evento.

Massimo Biliorsi