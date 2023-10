‘Raccontare il ’900’ da venerdì prossimo

Organizzato dalla biblioteca comunale in collaborazione con Centro Collaterale e la libreria La Martinella, riparte a Colle il ciclo di conferenze storiche ‘Raccontare il ‘900’ con quattro appuntamenti per i mesi di ottobre e novembre, nella sala cinematografica del Teatro del Popolo. Si inizia il 13 ottobre con l’anteprima nazionale del libro di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi ‘L’aborto: una storia’ (Carocci), in cui le autrici dialogheranno con lo scrittore Nicola Labanca. Il 27 sarà la volta della nota storica televisiva Silvia Salvatici e il suo ‘Storia delle donne nell’Italia contemporanea’ (Carocci). Novembre vedrà il 10 Francesco Biscione e il suo ‘Dal golpe alla P2. Ascesa e declino dell’eversione militare 1970-75’ ed il 24 Filippo Focardi e il suo libro ‘Nel cantiere della memoria’ (Viella).