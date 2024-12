Raccolta straordinaria per Gaza. In dono 23 tonnellate di cibo

Sono 23 le tonnellate di generi alimentari donati sabato scorso, grazie alla raccolta straordinaria per Gaza promossa dalla Federazione delle Misericordie della Toscana con Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie e con il contributo delle associazioni di volontariato toscane. Un appuntamento straordinario con la solidarietà, per far arrivare un aiuto concreto alla popolazione della Striscia martoriata dal conflitto.

La raccolta si è tenuta in sette punti vendita Coop.fi, uno per ogni provincia dove è presente Unicoop Firenze. Alla giornata di solidarietà hanno partecipato i volontari delle sezioni soci, oltre 200 volontari delle associazioni del territorio e alcuni testimonial che hanno dato il loro contributo alla raccolta. "La raccolta straordinaria è andata molto bene e di questo ringraziamo tutti i volontari e i tantissimi soci e clienti che hanno dato un contributo concreto permettendoci di raccogliere ben 23 tonnellate di generi alimentari di prima necessità. Siamo davvero orgogliosi di questa iniziativa promossa dalle Misericordie della Toscana grazie alla quale siamo tra i primi a far arrivare degli aiuti diretti a Gaza", dichiara Daniela Mori, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze.

"Le Misericordie – dice il presidente della Federazione delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi – da mesi vivono con apprensione quello che sta accadendo nei territori palestinesi e in Terra Santa e da mesi, così come abbiamo fatto per il conflitto russo-ucraino, stiamo cercando di capire cosa fare per chi vive la disperazione e la fame. Quella messa in piedi è un’operazione difficile. Un primo risultato è arrivato, anche se siamo consapevoli di aver raggiunto solo una piccola parte di persone in difficoltà".