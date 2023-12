Raccolta rifiuti. Le variazioni dei servizi nei giorni di festa

Per le festività natalizie, lunedì 25 e martedì 26 dicembre, Sei Toscana ha previsto alcune modifiche ai servizi di raccolta in alcuni comuni della provincia di Siena. Sul sito del gestore dei servizi ambientali tutte le variazioni previste: cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare le relative info. A Siena le raccolte porta a porta nel centro storico della Zona A (organico, multimateriale e indifferenziato) e della Zona C (organico e carta e cartone), previste per lunedì 25, saranno anticipate a oggi. Martedì 26 dicembre i servizi porta a porta della Zona B (organico, multimateriale e indifferenziato) saranno svolti regolarmente. Domani e il 26 dicembre saranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e il numero verde non sarà attivo. Confidando nella collaborazione, Sei Toscana raccomanda il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti.