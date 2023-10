Raccolta ’porta a porta’. Disponibili i sacchetti

A quasi un anno dall’attivazione del nuovo servizio, il Comune di Poggibonsi e Sei Toscana procedono con la distribuzione della dotazione annuale dei sacchi del ‘porta a porta’. Il punto di consegna saranno i magazzini comunali di via Leopardi martedì 24 ottobre dalle 10 alle 13, mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre dalle 15 alle 18, venerdì 27 ottobre dalle 10 alle 13 e sabato 28 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. La consegna riprenderà martedì 14 novembre dalle 10 alle 13, mercoledì 15 e giovedì 16 novembre dalle 15 alle 18, venerdì 17 novembre dalle 10 alle 13 e sabato 18 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.In occasione dell’apertura del punto fisso di consegna, potranno essere ritirati anche i kit per il porta a porta (mastelli + sacchi) per le nuove attivazioni. Per ritirare il materiale è necessario presentarsi con un documento di identità o con il pagamento dell’ultima bolletta della Tari. E’ possibile ritirare la 6Card presso l’ufficio tributi al piano terra del palazzo comunale, in piazza Cavour 2. Continua, dunque, la consegna dei sacchi per i rifiuti e di tutto ciò che occorre per il ‘porta a porta’.