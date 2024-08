Raccolta differenziata record. Montepulciano: 71 per cento

Il Comune di Montepulciano annuncia il raggiungimento di "un importante traguardo nella gestione dei rifiuti: la raccolta differenziata ha raggiunto il 71,43 per cento nei primi sei mesi del 2024, un aumento significativo rispetto al 57,01 per cento registrato nel 2023. Si tratta del dato record per la cittadina poliziana che non aveva mai superato il 60% di raccolta differenziata, sin qui". Sono i dati forniti dal gestore del servizio, Sei Toscana. "Questo risultato ci incoraggia e dimostra che stiamo seguendo la strada giusta. Se vogliamo preservare il nostro territorio e renderlo più sostenibile, è fondamentale che tutti adottino buone pratiche, a partire dalla raccolta differenziata, ringrazio i cittadini per questo importante segnale di civiltà", ha commentato il sindaco Michele Angiolini.

"Sui rifiuti c’è giustamente grande attenzione, sia da parte dei cittadini che delle imprese, così come dell’amministrazione comunale. La riorganizzazione dovrà mirare a incrementare non solo la quantità, ma anche la qualità della raccolta differenziata", ha aggiunto Lorenzo Bui, assessore con deleghe all’ambiente e alla transizione ecologica. "Prima di chiudere i cassonetti stradali – ha aggiunto – andrà completata la distribuzione delle tessere 6Card che, ad oggi, ha interessato circa l’80% degli aventi diritto".