Raccolta delle acque. Investimento pesante

E’ un investimento da un milione e 100.000 euro, quello che Acque Spa ha avviato nella frazione Badia a Elmi di San Gimignano, dove è in allestimento il cantiere per la riorganizzazione dell’intero schema fognario che migliorerà l’efficienza e la sostenibilità della raccolta e del trattamento delle acqua reflue. Il progetto del gestore delle reti idriche e delle fognature prevede la posa di quattro nuove condotte fognarie, due ‘a gravità’ e due a pressione, per una lunghezza complessiva di circa 2.600 metri, che serviranno a recuperare gli scarichi nell’ambiente che ancora sono presenti nella frazione e ad indirizzarli al depuratore di Cambiano. Oltre a queste tubazioni, verranno realizzati due impianti di sollevamento (vasche, elettropompe, organi di manovra e altre opere accessorie) e altri manufatti necessari al servizio. Interessati dal cantiere sono via della Steccaia ed alcuni tratti delle strade provinciali 1 e 95, con la conclusione dei lavori prevista entro il prossimo autunno.

Per un importante intervento che parte, un altro sta per essere ultimato: è, infatti, prossimo alla conclusione il risanamento dell’acquedotto per la frazione Ulignano che, avviato la scorsa primavera, ha visto il rinnovamento di un chilometro di rete lungo le provinciali 127 e 1, sulla quale resta da completare un ultimo tratto di circa 150 metri tra il bivio per Ulignano e il polo scolastico di Belvedere. Il costo totale dei lavori, iniziati la settimana scorsa, è di circa 600.000 euro e nelle prossime settimane, una volta assestata definitivamente l’infrastruttura, sarà ripristinato il fondo stradale.