Raccolta dei rifiuti nel giorno dell’Epifania. Porta a porta regolare in tutti i Comuni

Sei Toscana annuncia variazioni ai servizi di raccolta dei rifiuti previste per i comuni della provincia di Siena in occasione dell’Epifania, domani 6 gennaio: sul portale del gestore unico dei servizi ambientali occorre cliccare sul nome del comune per visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale. Nei comuni della provincia di Siena dove è attiva la raccolta domiciliare (Abbadia San Salvatore, Asciano, Casole d’Elsa, Chianciano Terme, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monticiano, Pienza, Poggibonsi, Rapolano Terme, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda) sabato i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Anche a Siena domani la raccolta porta a porta dell’organico e dell’indifferenziato (Zona B) e del multimateriale, organico e indifferenziato (Zona C) sarà quindi svolta regolarmente. Sei Toscana ricorda che il 6 gennaio resteranno invece chiusi al pubblico tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e anche il numero verde non sarà attivo. Confidando nella collaborazione dei cittadini, raccomanda sempre il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.