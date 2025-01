Rabbia Pianese! Occasione sprecata. Dominio ma solo un pari con l’Ascoli

PIANESE 1 ASCOLI 1

PIANESE (3-5-2): Boer; Indragoli, Polidori, Nicoli; Boccadamo, Proietto (27’st Sorrentino), Simeoni, Odjer, Da Pozzo (15’st Colombo); Mastropietro (38’st Falleni); Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Reali S., Papini, Chesti, Frey, Capanni. Allenatore Formisano.

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Gagliolo, Cozzoli (27’st Tavcar); Bando (27’st Maiga Silvestri), Bertini; Silipo (9’ st. Menna), Tremolada, Marsura (17’st Corazza); Forte (17’st Adjapong). Panchina: Livieri, Sciammarella, Curado, Maurizii, Tirelli, Lo Scalzo, Gagliardi, Caccavo. Allenatore Di Carlo.

Arbitro Burlando di Genova (Colavito-Antonicelli). Reti: 35’pt Forte, 14’st Mignani. Note – Ammoniti: Bertini, Cozzoli, Simeoni, Gagliolo. Espulsi: Gagliolo al 4’st. Spettatori 1.050. Recuperi: 2’ e 4’.

PIANCASTAGNAIO – Si mangia le mani la Pianese per un pari, quello di ieri contro l’Ascoli, che va strettissimo ai ragazzi di Formisano capaci di creare molte situazioni interessanti concedendo pochissimo ai quotati avversari. Il primo tiro nello specchio della porta era stato di Forte, che al 14’ devia con la testa il cross di Tremolada. Boer è attento. Al 18’ arriva la prima vera occasione: Nicoli si sovrappone a Da Pozzo e, dopo una bella cavalcata, trova Mastropietro al limite dell’area di rigore. Il numero 10 lascia partire il sinistro, che però si spegne di poco sopra la traversa. Ancora Ascoli alla conclusione al 26’ con Silipo, che calcia da dentro l’area di rigore: Boer, ancora una volta, respinge. Due minuti più tardi è Mastropietro che ci prova, ma Raffaelli blocca. Gli ospiti trovano il gol al primo tiro: Tremolada calcia forte da fuori area, Boer risponde, ma la sfera rimbalza nei piedi di Forte che, da pochi passi, non sbaglia.

Il secondo tempo si apre con l’espulsione di Gagliolo, che atterra Mastropietro. Secondo cartellino giallo per il difensore. Al 7’ occasionissima per il parei: Mastropietro si incunea in area e serve Boccadamo. Il 77, però, non riesce a calciare perché Cozzoli interviene in maniera irregolare. Mastropietro, dal dischetto si fa ipnotizzare dal giovane Raffaelli. Continua a provarci la Pianese, ma i due colpi di testa di Mastropietro non trovano lo specchio della porta. Il gol del pari arriva al 14’. Boccadamo serve Simeoni che gira alla perfezione di prima per Mignani. Il 9 di casa a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia e fa 1-1 (nella foto l’esultanza). Simeoni va vicino al raddoppio dopo appena 3 minuti, ma l’estremo difensore avversario respinge. Al 28’ è un autentico miracolo di Raffaelli a negare la doppietta a Mignani: la punta delle zebrette disegna una bella parabola di testa che per poco non scavalca il portiere. La sfera, deviata dall’estremo difensore, colpisce il palo. E’ un assedio fino al fischio finale ma il punteggio non cambia.

Guido De Leo