Quinto simbolo per il centrodestra Movimento civico senese in pista

È arrivata anche la quinta lista a sostegno di Nicoletta Fabio. Accanto a quelle dei partiti - Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc - e a Siena in tutti i sensi della candidata, ha presentato i propri nomi anche il Movimento civico senese. "Abbiamo deciso – precisa il coordinatore Franco Bossini – di sostenere la candidatura di Nicoletta Fabio che, con il suo vissuto professionale, rappresenta le migliori qualità civiche necessarie per l’esercizio della carica di sindaco".

Ecco i venticinque nomi in lista: Franco Bossini, Andrea Anselmi, Maria Giovanna Battignani, Claudio Benzo, Nadia Caponeri, Gabriele Cei, Roberto Cosentino, Valentina D’Errico, Sandra Fabi, Luca Fattorini, Silvia Focardi, Letizia Laura Fontani, Pietro Galvagno, Domenica Gioia, Angelamaria Giusti, Francesco Ierardi, Federica Lana, Gianni Onorati, Clara Pannullo, Maurizio Quercini, Davide Rinaldi, Marco Rondinone, Domenico Antonio Sindona, Giovanni Sotira, Giuliano Vannini.

"Metteremo a disposizione di Nicoletta – sottolinea Bossini – un gruppo qualificato di donne e di uomini rappresentativo di tanti settori della società civile e l’esperienza di quanti di noi hanno maturato conoscenze e competenze nel corso di precedenti mandati amministrativi".

"Siena ha bisogno di persone competenti che vogliono davvero bene alla città e che non agiscano solo per interesse personale. Ha, in particolare, bisogno di un sindaco che conosca le peculiarità, i pregi ma anche i difetti, di una città unica al mondo. Ha bisogno di un primo cittadino in grado di amministrare con equilibrio e capace di unire la collettività locale. Il Movimento Civico Senese – conclude Bossini – sarà al fianco di Nicoletta Fabio per il raggiungimento di questi obiettivi che non sono affatto scontati".