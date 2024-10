Quest.It ora parla australiano. Vection Technologies acquista il ’gioiellino’ senese

Avrà un respiro più internazionale Quest.It, azienda senese controllata da The Digital Box e specializzata in Intelligenza artificiale generativa & Digital Strategies. A mettere gli occhi sul ’gioiellino’ senese è stata infatti Vection Technologies, multinazionale italo-australiana, quotata alla Borsa di Sydney e specializzata nelle tecnologie di interazione uomo-macchina, che avrebbe acquisito per 12 milioni di euro il 100% di The Digital Box, per inserire l’Intelligenza artificiale di Quest.It nei propri servizi. L’azienda senese, fondata nel 2007 dal presidente Marco Landi (foto), già alla guida di Apple, era nata come spin-off dell’Università degli Studi di Siena e come laboratorio tecnologico dell’Ateneo. Negli anni si è consolidata e ampliata: oggi ha un capitale sociale di 510mila euro e 37 dipendenti. Grazie all’ingresso di Vection Technologies, l’azienda senese raggiunge confini che vanno ben oltre l’Italia, mettendo così in grande risalto la propria tecnologia.

Al contempo la multinazionale italo-australiana, dopo aver firmato l’accordo di acquisizione di The Digital Box-QuestIT, raggiungerà nel 2024 quota 45 milioni di dollari di fatturato (+73% sul 2023): l’azienda ha sedi in Italia, Emirati Arabi, Australia e Stati Uniti, e conta oltre 3mila clienti e mille rivenditori. Il mercato di riferimento è in grande spansione, per questo Vection Technologies è determinata nell’effettuare investimenti estremamente efficaci con al centro l’Intelligenza artificiale, asset strategico, che verrà integrato e potenziato attraverso l’esperienza di Quest.It.

Tra i prodotti che hanno reso famosa Quest.It, c’è l’assistente virtuale del Comune di Siena Caterina, che parla due lingue e interagisce con i cittadini per guidarli nelle pratiche amministrative, riuscendo a interfacciarsi anche con persone diversamente abili. Ma c’è anche ’Digital Dante’, l’avatar del sommo poeta, capace di rispondere con precisione alle domande sulla Divina Commedia e sulla vita di Alighieri, nonché di fornire una guida virtuale per i turisti all’interno dei musei.

C.B.