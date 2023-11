Quercegrossa cambia. Strade più sicure

Saranno inaugurati ufficialmente domani gli interventi per la messa in sicurezza della viabilità urbana a Quercegrossa, frazione divisa esattamente a metà strada fra i Comuni di Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni, che hanno promosso un progetto congiunto sostenuto da risorse della Regione Toscana.

L’appuntamento è in programma alle 16.30 nell’area antistante l’ingresso della scuola primaria ’Italo Calvino’ con il saluto dei sindaci Fabrizio Nepi, per Castelnuovo Berardenga, e Andrea Frosini, per Monteriggioni.

Il progetto è stato coordinato dal Comune castelnovino, nel ruolo di capofila, e ha portato alla realizzazione di interventi di sicurezza stradale lungo la SR222 Chiantigiana che attraversa Quercegrossa con nuovi marciapiedi, passaggi pedonali e dissuasori di velocità accompagnati da segnaletica e illuminazione pubblica rinnovate. I lavori hanno compreso anche il rifacimento delle fognature bianche lungo la stessa SR222 Chiantigiana.

L’investimento complessivo ammonta a circa 230mila euro, di cui 120mila euro stanziati dalla Regione Toscana nell’àmbito del bando regionale 2020 per la sicurezza stradale nei centri urbani, mentre la parte rimanente è stata sostenuta per competenza dalle due amministrazioni comunali.

La frazione è molto popolosa e la strada che la percorre al centro è da sempre molto transitata, perché collega con il cuore del Chianti. Ora l’importante intervento dei due Comuni, con il sostegno anche della Regione, per riuscire a garantire maggiore sicurezza in quel tratto di strada urbano e nei pressi dell’edificio scolastico.