Quell’esperienza sul tufo troppo breve per Tiburzi

Nei confronti di questo 2023, il 2008 è già di altra generazione. Quindi parliamo al passato con Tiburzi, il fantino Paride De Mauro, nato nel 1974 in provincia di Taranto, che ha corso le carriere del 2008, sempre per lo stesso rione. Per il Palio di Provenzano monta nell’Aquila il cavallo Giordhan. Una carriera da ricordare per Tiburzi, che nonostante il posto alto alla mossa riesce subito a prendere un buon corridoio basso che lo porta a girare terzo, dietro un irraggiungibile Istrice con Trecciolino e la Torre con Salasso. Tiene la posizione per tre giri, approfitta all’ultimo Casato dell’errore della Torre per arrivare secondo dietro all’Istrice.

Forte di questa buona prova, e visto che in sorte è arrivato Ilon, per la Carriera dell’Assunta la Contrada del capitano Mandriani lo riconferma come monta. Anche stavolta la posizione è molto alta e la dinamica piuttosto confusionaria della partenza non gli permette di fare una manovra simile a luglio. Così parte praticamente ultimo e in questi paraggi vi resta per tutti e tre i giri. Dopo questo Palio termina la carriera in Piazza di Tiburzi, fantino che, visto la corsa di luglio, avrebbe meritato miglior destino e considerazione.

Massimo Biliorsi