Quella voglia di lottare fino all’ultimo metro

Andrea Mari detto Brio aveva esordito in piazza il 16 agosto 2001 nella Tartuca con il cavallo Razzo de Nulvi.

La sua prima vittoria è il 2 luglio 2006 nella Pantera con il cavallo Choci. Il secondo successo arriva il 16 agosto 2009 nella Civetta con Istriceddu.

Ritorna alla vittoria il 16 agosto 2011 nella Giraffa con Fedora Saura. Arrivano poi due trionfi consecutivi: vince il 16 agosto 2014 ancora nella Civetta con Occolé e il successivo 2 luglio 2015 nella Torre con Morosita Prima. Infine la vittoria per il Drago il 2 luglio 2018 con il cavallo Rocco Nice.

Ha corso un totale di 32 carriere, fino al 16 agosto 2019. Nella sua permanenza in piazza la Contrada dove ha corso di più è la Civetta, sei volte, poi la Pantera con quattro, due volte ha indossato il giubbetto dell’Aquila, del Bruco, del Drago, della Giraffa, della Tartuca e della Torre. Una volta ha corso nell’Istrice, nella Lupa, nel Nicchio, nell’Oca, nell’Onda e nel Valdimontone. Non ha mai corso per la Chiocciola, Leocorno e Selva.

Per mostrare meglio la sua grinta ricordiamo anche i secondi posti, segno di una voglia di lottare fino all’ultimo: il 16 agosto 2006 nella Pantera con Choci (vinse la Selva), il 2 luglio 2007 nel Nicchio con Dostovevskij (vinse l’Oca), il 16 agosto 2010 nella Civetta con Ilon (vinse la Tartuca),

il 16 agosto 2016 nel Drago con Morosita Prima (vinse la Lupa) e nell’ultima sua volta in piazza,

il 16 agosto 2019 nel Bruco con Schietta (vinse la Selva).

Ma.Bi.