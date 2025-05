Quasi 90mila euro per progetto ‘Bicisiena’. Un percorso-gioco e postazioni e-bike

Il Comune di Siena è stato ammesso alla graduatoria del bando nazionale ’Bici in Comune’, promosso dal Ministro per lo sport e i giovani con un budget complessivo di 12,6 milioni di euro, finalizzato a incentivare la mobilità ciclabile, promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e favorire lo sviluppo del cicloturismo. Siena, con il progetto ’Bicisiena’ si è posizionata dodicesima tra i 26 Comuni selezionati, a fronte di 82 candidature presentate. L’amministrazione ha ottenuto l’intero importo richiesto, 89.840 euro. L’iniziativa, che avrà durata di un anno, prevede tre ambiti di intervento: l’installazione di un percorso-gioco attrezzato per biciclette nel parco Anna Frank di via Luciano Banchi; la realizzazione e installazione di postazioni di ricarica per e-bike private, da posizionare nei pressi del Comando della Polizia Locale in viale Curtatone, alla risalita meccanica dell’Antiporto, in prossimità dell’ospedale Le Scotte e alla stazione ferroviaria; infine, è prevista l’organizzazione di quattro eventi pubblici con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali, per promuovere l’uso della bicicletta e i benefici che ne derivano per la salute e la qualità della vita.