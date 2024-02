Quando i regali hanno effetti indesiderati

Mentre il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi annuncia le dimissioni dopo le polemiche anche sul Manetti rubato, a Siena il dibattito sul futuro del Santa Maria della Scala è finalmente riaperto. Wine & Siena è un corollario, non è l’aspetto cruciale. Rischia invece di diventare una controversia pesante, la discussione sulla collezione di arte contemporanea donata dalla misteriosa mecenate veneta. Si è scoperto che quelle 400 opere sono custodite nel caveau del Monte dei Paschi, che tra Comune e signora ci sono duelli sulle condizioni per l’esposizione delle opere al Santa Maria. Ci saranno incontri nei prossimi giorni, ma quel regalo, come le medicine, sembra avere effetti indesiderati.