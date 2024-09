Putzu: "Tre costole rotte ma sono già a casa"

"Dimesso oggi? Ancora ricoverato? Macché... Lunedì a mezzogiorno sono uscito dall’ospedale. E mi trovo a casa", dice Michel Putzu. Che, involontario protagonista di una caduta a fine batteria nel palio di Asti domenica, dove si era qualificato per la finale, è stato travolto da un altro cavallo e colpito da uno scosso. Finendo appunto al pronto soccorso della cittadina piemontese. "Era appena terminata la batteria, stavamo tutti fermando. La mia cavalla è inciampata e andata giù, dietro arrivava Francesco Caria su Zodiaca non ha potuto evitarmi. Ho sentito subito che mi aveva schiacciato, il dolore. Però mi sono rialzato per allontanarmi ma in quel momento arrivava lo scosso di Marco Bitti che mi ha preso forse con il ginocchio, ho solo un’escoriazione in testa. Anche Siri l’anno scorso s’infortunò con i colori di Nizza per cui correvo io domenica: Antonio ha vinto l’anno dopo, speriamo che l’incidente porti bene anche a me", sdrammatizza scherzando il fantino. Che sta bene, nonostante la conferma delle tre costole rotte. "Dovrò rimanere un po’ a riposo, meno male che siamo a fine stagione. Avrei dovuto essere – spiega – proprio su due cavalli di Antonio Siri a Castel del Piano, Caveau ed Entu ma ovviamente non posso andare".Il palio dell’Amiata entra nel vivo infatti venerdì 6, dopo le visite veterinarie dei cavalli, con le batterie per la scelta seguite dall’assegnazione alle contrade. Il 7 settembre otto mezzosangue, prioritariamente quelli non scelti per il palio, disputeranno il Memorial Pioli. Domenica 8 la corsa.

La.Valde.